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Дощі та грози: Укргідрометцентр повідомив, де завтра очікується погіршення погоди

19 серпня 2023 13:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на неділю 20 серпня від Укргідрометцентру
Потужна блискавка. Фото: Pexels
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 20 серпня, по всій території України очікується невелика хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що у більшості західних областей України вдень очікується місцями короткочасний дощ, а також гроза. На решті території країни без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде +17+22, вдень +30+35, а в Карпатах +24+29.

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Погода на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +17+22, вдень +30+35;
  • у Києві вночі близько +20, вдень +30+32.

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікується невелика хмарність. У кількох західних регіонах буде грозовий дощ зі шквалами, який очікується також в неділю.

Також ми писали, метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.

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