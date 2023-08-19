Прогноз погоди в Україні на неділю 20 серпня від Укргідрометцентру

Дощі та грози: Укргідрометцентр повідомив, де завтра очікується погіршення погоди
Завтра, 20 серпня, по всій території України очікується невелика хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що у більшості західних областей України вдень очікується місцями короткочасний дощ, а також гроза. На решті території країни без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі буде +17+22, вдень +30+35, а в Карпатах +24+29.
Погода по Київській області
У столичному регіоні очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +17+22, вдень +30+35;
- у Києві вночі близько +20, вдень +30+32.
Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікується невелика хмарність. У кількох західних регіонах буде грозовий дощ зі шквалами, який очікується також в неділю.
Також ми писали, метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.