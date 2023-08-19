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Дожди и грозы: Укргидрометцентр сообщил, где завтра ожидается ухудшение погоды

19 августа 2023 13:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на воскресенье 20 августа от Укргидрометцентра
Мощная молния. Фото: Pexels
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 20 августа, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В некоторых областях будут дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в большинстве западных областей Украины днем ожидается местами кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории страны без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет +17+22, днем +30+35, а в Карпатах +24+29.

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Погода на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В столичном регионе ожидается облачная погода. Осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +17+22, днем +30+35;
  • в Киеве ночью около +20, днем +30+32.

Напомним, сегодня, 19 августа, будет жарко. В то же время по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В нескольких западных регионах будет грозовой дождь со шквалами, который также ожидается в воскресенье.

Также мы писали, метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.

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