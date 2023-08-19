Прогноз погоды в Украине на воскресенье 20 августа от Укргидрометцентра

Дожди и грозы: Укргидрометцентр сообщил, где завтра ожидается ухудшение погоды
Завтра, 20 августа, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В некоторых областях будут дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что в большинстве западных областей Украины днем ожидается местами кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории страны без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет +17+22, днем +30+35, а в Карпатах +24+29.
Погода в Киевской области
В столичном регионе ожидается облачная погода. Осадков не предполагается.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +17+22, днем +30+35;
- в Киеве ночью около +20, днем +30+32.
Напомним, сегодня, 19 августа, будет жарко. В то же время по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В нескольких западных регионах будет грозовой дождь со шквалами, который также ожидается в воскресенье.
Также мы писали, метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.