Погода в Україні сьогодні, 19 серпня та на вихідні — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Meta і Діденко

Насуваються грозові бурі: синоптики прогнозують сьогодні зливи в трьох областях
Сьогодні, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде грозовий дощ зі шквалами, який очікується також в неділю.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 19 серпня
Сьогодні у всіх регіонах України буде невелика хмарність, переважно без опадів.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
"Лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с", — інформує Укргідрометцентр.
Температура повітря:
- вночі +17-22°С,
- вдень +28-33°С, в південних областях до +36°С.
- на високогір'ї Карпат вночі +13-18°С, вдень +21-26°С.
Погода у Київській області
Сьогодні у Київській області буде невелика хмарність. Дощів не очікується.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +17-22°С, вдень +28-33°С;
- у Києві вночі +17-19°С, вдень +29-31°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні
"На Спаса в Україні буде спекотно, +29-34°С. А в неділю ще спекотніше, +30-36°С", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, сьогодні в більшості областей України буде суха й сонячна погода.
Однак у неділю, 20 серпня, на заході та півночі місцями пройдуть дощі з грозою, що в понеділок, 21 серпня, "поширяться на значну частину території України".
Також завтра ввечері слід очікувати місцями дощі та грози. Максимальна температура повітря — +31-33°С.
"На День Незалежності в Україні повсюди буде сухо, сонячно та тепло, без сильної спеки. Прогноз попередній, можливі уточнення", — прогнозує Діденко.
Нагадаємо, що у Одесі Чорне море рекордно зігрілось.
Також ми писали, що метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.
Додамо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.