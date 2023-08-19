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Насуваються грозові бурі: синоптики прогнозують сьогодні зливи в трьох областях

19 серпня 2023 05:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 19 серпня та на вихідні — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Meta і Діденко
Літня гроза над містечком. Фото: pixabay.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде грозовий дощ зі шквалами, який очікується також в неділю.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 19 серпня

Сьогодні у всіх регіонах України буде невелика хмарність, переважно без опадів.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

"Лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с", — інформує Укргідрометцентр.

Температура повітря:

  • вночі +17-22°С,
  • вдень +28-33°С, в південних областях до +36°С.
  • на високогір'ї Карпат вночі +13-18°С, вдень +21-26°С.
Погода в Україні 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

Сьогодні у Київській області буде невелика хмарність. Дощів не очікується. 

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +17-22°С, вдень +28-33°С;
  • у Києві вночі +17-19°С, вдень +29-31°С.
Прогноз погоди в Києві на 19 серпня. Фото: МЕТА

Прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні

"На Спаса в Україні буде спекотно, +29-34°С. А в неділю ще спекотніше, +30-36°С", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні в більшості областей України буде суха й сонячна погода. 

Однак у неділю, 20 серпня, на заході та півночі місцями пройдуть дощі з грозою, що в понеділок, 21 серпня, "поширяться на значну частину території України".

Також завтра ввечері слід очікувати місцями дощі та грози. Максимальна температура повітря — +31-33°С.

"На День Незалежності в Україні повсюди буде сухо, сонячно та тепло, без сильної спеки. Прогноз попередній, можливі уточнення", — прогнозує Діденко.

facebook.com/tala.didenko
Прогноз погоди в Україні на 19 серпня. Фото: МЕТА

Нагадаємо, що у Одесі Чорне море рекордно зігрілось.

Також ми писали, що метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.

Додамо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

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