Погода в Украине сегодня, 19 августа и на выходные — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meta и Диденко

Надвигаются грозовые бури: синоптики прогнозируют сегодня ливни в трех областях
Сегодня, 19 августа, будет жарко. В то же время, по всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах будет грозовой дождь со шквалами, который также ожидается в воскресенье.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 19 августа
Сегодня во всех регионах Украины будет облачно, преимущественно без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
"Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с", — информирует Укргидрометцентр.
Температура воздуха:
- ночью +17-22°С,
- днем +28-33°С, в южных областях до +36°С.
- на высокогорье Карпат ночью +13-18°С, днем +21-26°С.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киевской области будет облачно. Дождей не ожидается.
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +17-22°С, днем +28-33°С;
- в Киеве ночью +17-19°С, днем +29-31°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на выходные
"На Спаса в Украине будет жарко, +29-34°С. А в воскресенье еще жарче, +30-36°С", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сегодня в большинстве областей Украины будет сухая и солнечная погода.
Однако в воскресенье, 20 августа, на западе и севере местами пройдут дожди с грозой, которые в понедельник, 21 августа, "распространятся на значительную часть территории Украины".
Также завтра вечером следует ожидать дожди и грозы. Максимальная температура воздуха — +31-33°С.
"На День Независимости в Украине повсюду будет сухо, солнечно и тепло, без сильной жары. Прогноз предыдущий, возможны уточнения", — прогнозирует Диденко.
Напомним, что в Одессе Черное море рекордно согрелось.
Также мы писали, что метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.
Добавим, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.