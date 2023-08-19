Погода в Украине сегодня, 19 августа и на выходные — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meta и Диденко

Летняя гроза над городком. Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 августа, будет жарко. В то же время, по всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах будет грозовой дождь со шквалами, который также ожидается в воскресенье.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 19 августа

Сегодня во всех регионах Украины будет облачно, преимущественно без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

"Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с", — информирует Укргидрометцентр.

Температура воздуха:

ночью +17-22°С,

днем +28-33°С, в южных областях до +36°С.

на высокогорье Карпат ночью +13-18°С, днем +21-26°С.

Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области будет облачно. Дождей не ожидается.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +17-22°С, днем +28-33°С;

в Киеве ночью +17-19°С, днем +29-31°С.

Прогноз погоды в Киеве на 19 августа. Фото: ЦЕЛЬ

Прогноз погоды от Наталки Диденко на выходные

"На Спаса в Украине будет жарко, +29-34°С. А в воскресенье еще жарче, +30-36°С", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня в большинстве областей Украины будет сухая и солнечная погода.

Однако в воскресенье, 20 августа, на западе и севере местами пройдут дожди с грозой, которые в понедельник, 21 августа, "распространятся на значительную часть территории Украины".

Также завтра вечером следует ожидать дожди и грозы. Максимальная температура воздуха — +31-33°С.

"На День Независимости в Украине повсюду будет сухо, солнечно и тепло, без сильной жары. Прогноз предыдущий, возможны уточнения", — прогнозирует Диденко.

facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Украине на 19 августа. Фото: ЦЕЛЬ

Напомним, что в Одессе Черное море рекордно согрелось.

Также мы писали, что метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.

Добавим, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.