Погода в Україні сьогодні, 18 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Де чекати на дощ: синоптики прогнозують зливи та грози в кількох областях
Сьогодні, 18 серпня, в деяких областях України прогнозують дощі, місцями з грозами. Однак на решті території України очікується суха спекотна погода, температура повітря підійметься до +35°С.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 18 серпня.
Прогноз погоди в Україні 18 серпня
Сьогодні по всій території країни очікується невелика хмарність. В Карпатському регіоні будуть короткочасні дощі, а також місцями грози. На решті території України опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +15-20°С,
- вдень +28-33°С,
- у південній частині до +35°С.
Погода в Київській області
У Київській області сьогодні буде невелика хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +15-20°С, вдень +28-33°С;
- у Києві вночі +17-19°С, вдень +30-32°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні буде спекотний день.
Температура повітря:
- вночі +15+19°С, на Півдні +18+22 °С;
- вдень +29+33°С.
Вітер помірний, східного та північно-східного напрямків.
"Дощів у більшості областей країни не видно (антициклон), лише на Закарпатті місцями трохи покапає і погримить", — зазначила Діденко.
Також, за словами Діденко, суха спекотна погода очікується й на вихідних.
Прогноз погоди по областях
За даними синоптиків Мeteoprog, по всій території Україні сьогодні буде спека, дощів не передбачається.
Так, сьогодні спостерігатиметься така погода:
- Черкаська область — вночі +18-20°С, вдень +30-32°С. Ясно, без опадів.
- Львівська область — вночі +18-20°С, вдень +28-30°С. Мінлива хмарність, без опадів.
- Хмельницька область — вночі +18-20°С, вдень +29-31°С. Ясно, без опадів.
- Закарпатська область — вночі +20-22°С, вдень +33-35°С. Мінлива хмарність, без опадів.
- Чернігівська область — вночі +17-19°С, вдень +28-30°С. Ясно, без опадів.
- Донецька область — вночі +21-23°С, вдень +29-31°С. Ясно, без опадів.
- Одеська область — вночі +24-25°С, вдень +31-33°С. Ясно, без опадів.
- Автономна Республіка Крим — вночі +20-22°С, вдень +30-32 °С. Ясно, без опадів.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 серпня, в деяких областях України оголосили пожежну небезпеку. Синоптики розповіли про надзвичайний рівень.