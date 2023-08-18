Погода в Україні сьогодні, 18 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Літня гроза над містечком. Фото: Depositphotos

Сьогодні, 18 серпня, в деяких областях України прогнозують дощі, місцями з грозами. Однак на решті території України очікується суха спекотна погода, температура повітря підійметься до +35°С.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 18 серпня.

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Прогноз погоди в Україні 18 серпня

Сьогодні по всій території країни очікується невелика хмарність. В Карпатському регіоні будуть короткочасні дощі, а також місцями грози. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +15-20°С,

вдень +28-33°С,

у південній частині до +35°С.

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

У Київській області сьогодні буде невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +15-20°С, вдень +28-33°С;

у Києві вночі +17-19°С, вдень +30-32°С.

Погода в Київській області 18 серпня. Фото: Мeteoprog

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні буде спекотний день.

Температура повітря:

вночі +15+19°С, на Півдні +18+22 °С;

вдень +29+33°С.

Вітер помірний, східного та північно-східного напрямків.

"Дощів у більшості областей країни не видно (антициклон), лише на Закарпатті місцями трохи покапає і погримить", — зазначила Діденко.

Також, за словами Діденко, суха спекотна погода очікується й на вихідних.

Антициклон у Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди по областях

За даними синоптиків Мeteoprog, по всій території Україні сьогодні буде спека, дощів не передбачається.

Так, сьогодні спостерігатиметься така погода:

Черкаська область — вночі +18-20°С, вдень +30-32°С. Ясно, без опадів.

Львівська область — вночі +18-20°С, вдень +28-30°С. Мінлива хмарність, без опадів.

Хмельницька область — вночі +18-20°С, вдень +29-31°С. Ясно, без опадів.

Закарпатська область — вночі +20-22°С, вдень +33-35°С. Мінлива хмарність, без опадів.

Чернігівська область — вночі +17-19°С, вдень +28-30°С. Ясно, без опадів.

Донецька область — вночі +21-23°С, вдень +29-31°С. Ясно, без опадів.

Одеська область — вночі +24-25°С, вдень +31-33°С. Ясно, без опадів.

Автономна Республіка Крим — вночі +20-22°С, вдень +30-32 °С. Ясно, без опадів.

Погода в Україні 18 серпня. Фото: Мeteoprog

Нагадаємо, що сьогодні, 18 серпня, в деяких областях України оголосили пожежну небезпеку. Синоптики розповіли про надзвичайний рівень.