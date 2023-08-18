Погода в Украине сегодня, 18 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Мeteoprog и Диденко

Летняя гроза над городком. Фото: Depositphotos

Сегодня, 18 августа, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди, местами с грозами. Однако на остальной территории Украины ожидается сухая жаркая погода, температура воздуха поднимется до +35°С.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 18 августа.

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Прогноз погоды в Украине 18 августа

Сегодня на всей территории страны ожидается небольшая облачность. В Карпатском регионе кратковременные дожди, а также местами грозы. На остальной территории Украины осадков не предусматривается.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +15-20°С,

днем +28-33°С,

в южной части до +35°С.

Прогноз погоды в Украине на 18 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области сегодня будет облачно. Осадков не предусматривается.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +15-20°С, днем +28-33°С;

в Киеве ночью +17-19°С, днем +30-32°С.

Погода в Киевской области 18 августа. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня будет жаркий день.

Температура воздуха:

ночью +15+19°С, на Юге +18+22°С;

днем +29+33°С.

Ветер умеренный, восточного и северо-восточного направлений.

"Дождей в большинстве областей страны не видно (антициклон), только в Закарпатье местами немного покапает и погремит", — отметила Диденко.

Также, по словам Диденко, сухая жаркая погода ожидается и в выходные.

Антициклон в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды по областям

По данным синоптиков Мeteoprog, на всей территории Украины сегодня будет жара, дождей не предполагается.

Так, сегодня будет наблюдаться такая погода:

Черкасская область — ночью +18-20°С, днем +30-32°С. Ясно, без осадков.

Львовская область — ночью +18-20°С, днем +28-30°С. Облачно с прояснениями, без осадков.

Хмельницкая область — ночью +18-20°С, днем +29-31°С. Ясно, без осадков.

Закарпатская область — ночью +20-22°С, днем +33-35°С. Облачно с прояснениями, без осадков.

Черниговская область — ночью +17-19°С, днем +28-30°С. Ясно, без осадков.

Донецкая область — ночью +21-23°С, днем +29-31°С. Ясно, без осадков.

Одесская область — ночью +24-25°С, днем +31-33°С. Ясно, без осадков.

Автономная Республика Крым — ночью +20-22°С, днем +30-32°С. Ясно, без осадков.

Погода в Украине 18 августа. Фото: Meteoprog

Напомним, что сегодня, 18 августа, в некоторых областях Украины была объявлена пожарная опасность. Синоптики рассказали о чрезвычайном уровне.