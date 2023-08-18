Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Где ждать дождя: синоптики прогнозируют ливни и грозы в нескольких областях arrow

Где ждать дождя: синоптики прогнозируют ливни и грозы в нескольких областях

18 августа 2023 05:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 18 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Мeteoprog и Диденко
Летняя гроза над городком. Фото: Depositphotos
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 августа, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди, местами с грозами. Однако на остальной территории Украины ожидается сухая жаркая погода, температура воздуха поднимется до +35°С.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 18 августа.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 18 августа

Сегодня на всей территории страны ожидается небольшая облачность. В Карпатском регионе кратковременные дожди, а также местами грозы. На остальной территории Украины осадков не предусматривается.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +15-20°С,
  • днем +28-33°С,
  • в южной части до +35°С.
Прогноз погоды в Украине на 18 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области сегодня будет облачно. Осадков не предусматривается.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +15-20°С, днем +28-33°С;
  • в Киеве ночью +17-19°С, днем +30-32°С.
Погода в Киевской области 18 августа. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня будет жаркий день.

Температура воздуха:

  • ночью +15+19°С, на Юге +18+22°С;
  • днем +29+33°С.

Ветер умеренный, восточного и северо-восточного направлений.

"Дождей в большинстве областей страны не видно (антициклон), только в Закарпатье местами немного покапает и погремит", — отметила Диденко.

Также, по словам Диденко, сухая жаркая погода ожидается и в выходные.

Антициклон в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko
Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды по областям

По данным синоптиков Мeteoprog, на всей территории Украины сегодня будет жара, дождей не предполагается.

Так, сегодня будет наблюдаться такая погода:

  • Черкасская область — ночью +18-20°С, днем +30-32°С. Ясно, без осадков.
  • Львовская область — ночью +18-20°С, днем +28-30°С. Облачно с прояснениями, без осадков.
  • Хмельницкая область — ночью +18-20°С, днем +29-31°С. Ясно, без осадков.
  • Закарпатская область — ночью +20-22°С, днем +33-35°С. Облачно с прояснениями, без осадков.
  • Черниговская область — ночью +17-19°С, днем +28-30°С. Ясно, без осадков.
  • Донецкая область — ночью +21-23°С, днем +29-31°С. Ясно, без осадков.
  • Одесская область — ночью +24-25°С, днем +31-33°С. Ясно, без осадков.
  • Автономная Республика Крым — ночью +20-22°С, днем +30-32°С. Ясно, без осадков.
Погода в Украине 18 августа. Фото: Meteoprog

Напомним, что сегодня, 18 августа, в некоторых областях Украины была объявлена пожарная опасность. Синоптики рассказали о чрезвычайном уровне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 17 августа: увольнение областных военкомов и цены на электричество

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз