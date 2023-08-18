Погода в Украине сегодня, 18 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Мeteoprog и Диденко

Где ждать дождя: синоптики прогнозируют ливни и грозы в нескольких областях
Сегодня, 18 августа, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди, местами с грозами. Однако на остальной территории Украины ожидается сухая жаркая погода, температура воздуха поднимется до +35°С.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 18 августа.
Прогноз погоды в Украине 18 августа
Сегодня на всей территории страны ожидается небольшая облачность. В Карпатском регионе кратковременные дожди, а также местами грозы. На остальной территории Украины осадков не предусматривается.
Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +15-20°С,
- днем +28-33°С,
- в южной части до +35°С.
Погода в Киевской области
В Киевской области сегодня будет облачно. Осадков не предусматривается.
Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +15-20°С, днем +28-33°С;
- в Киеве ночью +17-19°С, днем +30-32°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня будет жаркий день.
Температура воздуха:
- ночью +15+19°С, на Юге +18+22°С;
- днем +29+33°С.
Ветер умеренный, восточного и северо-восточного направлений.
"Дождей в большинстве областей страны не видно (антициклон), только в Закарпатье местами немного покапает и погремит", — отметила Диденко.
Также, по словам Диденко, сухая жаркая погода ожидается и в выходные.
Прогноз погоды по областям
По данным синоптиков Мeteoprog, на всей территории Украины сегодня будет жара, дождей не предполагается.
Так, сегодня будет наблюдаться такая погода:
- Черкасская область — ночью +18-20°С, днем +30-32°С. Ясно, без осадков.
- Львовская область — ночью +18-20°С, днем +28-30°С. Облачно с прояснениями, без осадков.
- Хмельницкая область — ночью +18-20°С, днем +29-31°С. Ясно, без осадков.
- Закарпатская область — ночью +20-22°С, днем +33-35°С. Облачно с прояснениями, без осадков.
- Черниговская область — ночью +17-19°С, днем +28-30°С. Ясно, без осадков.
- Донецкая область — ночью +21-23°С, днем +29-31°С. Ясно, без осадков.
- Одесская область — ночью +24-25°С, днем +31-33°С. Ясно, без осадков.
- Автономная Республика Крым — ночью +20-22°С, днем +30-32°С. Ясно, без осадков.
Напомним, что сегодня, 18 августа, в некоторых областях Украины была объявлена пожарная опасность. Синоптики рассказали о чрезвычайном уровне.