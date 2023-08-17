Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 18 серпня від Укргідрометцентру — де буде найспекотніше

Ліквідація пожежі. Фото: Reuters

Завтра, 18 серпня, в деяких областях України оголосили пожежну небезпеку. Синоптики розповіли про надзвичайний рівень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

По всій території країни очікується невелика хмарність. В Карпатському регіоні будуть короткочасні дощі, а також місцями грози. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде +15+20°С, вдень +28+33°С, а у південній частині до +35°С.

Прогноз погоди на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +15+20°С, вдень +28+33°С;

у Києві вночі +17+19°С, вдень +30+32°С.

Пожежна небезпека в Україні

Завтра, 18 серпня, у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, до деяких регіонів нарешті завітає прохолода. На заході країни пройдуть невеликі дощі з грозами. У решті областей ще буде спекотно.

Також ми писали, що метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.