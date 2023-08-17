Прогноз погоды в Украине на пятницу 18 августа от Укргидрометцентра — где будет жарче всего

В Украине свирепствует жара: Укргидрометцентр предупредил об опасности в ряде областей
Завтра, 18 августа, в некоторых областях Украины объявили пожарную опасность. Синоптики рассказали о чрезвычайном уровне.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
По всей территории страны ожидается небольшая облачность. В Карпатском регионе кратковременные дожди, а также местами грозы. На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет +15+20°С, днем +28+33°С, а в южной части до +35°С.
Погода в Киевской области
В столичном регионе будет облачно. Осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +15+20°С, днем +28+33°С;
- в Киеве ночью +17+19°С, днем +30+32°С.
Пожарная опасность в Украине
Завтра, 18 августа, в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, сегодня, 17 августа, некоторые регионы наконец-то посетит прохлада. На западе страны пройдут дожди с грозами. В остальных областях еще будет жарко.
Также мы писали, что метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.