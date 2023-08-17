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В Украине свирепствует жара: Укргидрометцентр предупредил об опасности в ряде областей

17 августа 2023 14:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на пятницу 18 августа от Укргидрометцентра — где будет жарче всего
Ликвидация пожара. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 18 августа, в некоторых областях Украины объявили пожарную опасность. Синоптики рассказали о чрезвычайном уровне.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

По всей территории страны ожидается небольшая облачность. В Карпатском регионе кратковременные дожди, а также местами грозы. На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет +15+20°С, днем +28+33°С, а в южной части до +35°С.

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Прогноз погоды на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В столичном регионе будет облачно. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +15+20°С, днем +28+33°С;
  • в Киеве ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

Пожарная опасность в Украине

Завтра, 18 августа, в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 17 августа, некоторые регионы наконец-то посетит прохлада. На западе страны пройдут дожди с грозами. В остальных областях еще будет жарко.

Также мы писали, что метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.

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