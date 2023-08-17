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Спека не відступить? Синоптики розповіли про погоду сьогодні

17 серпня 2023 05:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Серпнева спека потроху вщухає: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ
Літня гроза. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 17 серпня, до деяких регіонів нарешті завітає прохолода. На заході країни пройдуть невеликі дощі з грозами. У решті областей ще буде спекотно.  

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 17 серпня.

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Прогноз погоди в Україні 17 серпня

За даними синоптиків, на заході країни очікуються короткочасні дощі, в деяких регіонах можливі грози. Середня нічна температура повітря — +17...+18 градусів, вдень очікується +28...+30 градусів. 

На півночі та в центрі України опадів не буде. Температура повітря вночі — +17...+19 градусів, вдень — +29...+31 градус.

Погода в Україні 17 серпня. Фото: Наталка Діденко

Синоптики розповіли, що на півдні опадів не очікується. Температура повітря вночі — до +23 градусів, вдень — +27...+32 градуси. 

В східних областях країни очікується мінлива хмарність, дощів не буде. Нічна температура повітря — +17...+19 градусів. Вдень буде спекотно — +29...+31 градус. 

В українському Криму опадів не передбачається. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 градуси, вдень — +31...+33 градуси. 

Погода в Україні на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 17 серпня

За даними синоптиків, у Києві та області 17серпня опадів не очікується. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер — північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — +15...+20 градусів;
  • вдень — +27...+32 градуса.
Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

У Києві: 

  • вночі — +17...+19 градусів;
  • вдень — близько 30 градусів.
Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає, що 17 серпня в Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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