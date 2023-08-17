Серпнева спека потроху вщухає: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ

Літня гроза. Фото: Google

Сьогодні, 17 серпня, до деяких регіонів нарешті завітає прохолода. На заході країни пройдуть невеликі дощі з грозами. У решті областей ще буде спекотно.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 17 серпня.

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Прогноз погоди в Україні 17 серпня

За даними синоптиків, на заході країни очікуються короткочасні дощі, в деяких регіонах можливі грози. Середня нічна температура повітря — +17...+18 градусів, вдень очікується +28...+30 градусів.

На півночі та в центрі України опадів не буде. Температура повітря вночі — +17...+19 градусів, вдень — +29...+31 градус.

Погода в Україні 17 серпня. Фото: Наталка Діденко

Синоптики розповіли, що на півдні опадів не очікується. Температура повітря вночі — до +23 градусів, вдень — +27...+32 градуси.

В східних областях країни очікується мінлива хмарність, дощів не буде. Нічна температура повітря — +17...+19 градусів. Вдень буде спекотно — +29...+31 градус.

В українському Криму опадів не передбачається. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 градуси, вдень — +31...+33 градуси.

Погода в Україні на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 17 серпня

За даними синоптиків, у Києві та області 17серпня опадів не очікується. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер — північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — +15...+20 градусів;

вдень — +27...+32 градуса.

Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

У Києві:

вночі — +17...+19 градусів;

вдень — близько 30 градусів.

Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає, що 17 серпня в Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.