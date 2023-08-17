Серпнева спека потроху вщухає: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ

Спека не відступить? Синоптики розповіли про погоду сьогодні
Сьогодні, 17 серпня, до деяких регіонів нарешті завітає прохолода. На заході країни пройдуть невеликі дощі з грозами. У решті областей ще буде спекотно.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 17 серпня.
Прогноз погоди в Україні 17 серпня
За даними синоптиків, на заході країни очікуються короткочасні дощі, в деяких регіонах можливі грози. Середня нічна температура повітря — +17...+18 градусів, вдень очікується +28...+30 градусів.
На півночі та в центрі України опадів не буде. Температура повітря вночі — +17...+19 градусів, вдень — +29...+31 градус.
Синоптики розповіли, що на півдні опадів не очікується. Температура повітря вночі — до +23 градусів, вдень — +27...+32 градуси.
В східних областях країни очікується мінлива хмарність, дощів не буде. Нічна температура повітря — +17...+19 градусів. Вдень буде спекотно — +29...+31 градус.
В українському Криму опадів не передбачається. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 градуси, вдень — +31...+33 градуси.
Прогноз погоди у Києві та області 17 серпня
За даними синоптиків, у Києві та області 17серпня опадів не очікується. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер — північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — +15...+20 градусів;
- вдень — +27...+32 градуса.
У Києві:
- вночі — +17...+19 градусів;
- вдень — близько 30 градусів.
Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає, що 17 серпня в Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.