Августовская жара понемногу утихает: синоптики рассказали, где сегодня ждать дождя

Возможны грозы. Фото: Google

Сегодня, 17 августа, некоторые регионы наконец-то посетит прохлада. В западных регионах страны пройдут небольшие дожди с грозами. В остальных областях еще будет жарко.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 17 августа.

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Прогноз погоды в Украине 17 августа

По данным синоптиков, на западе страны ожидаются кратковременные дожди, в некоторых регионах возможны грозы. Средняя ночная температура воздуха — +17...+18 градусов, днем ожидается +28...+30 градусов.

На севере и центре Украины осадков не будет. Температура воздуха ночью — +17...+19 градусов, днем — +29...+31 градус.

Погода в Украине 17 августа. Фото: Наталья Диденко

Синоптики рассказали, что на юге осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — до +23 градусов, днем — +27...+32 градуса.

В восточных областях страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха — +17...+19 градусов. Днем будет жарко — +29...+31 градус.

В украинском Крыму осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет достигать +21...+23 градуса, днем — +31...+33 градуса.

Погода в Украине на 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 17 августа

По данным синоптиков, в Киеве и области 17 августа осадков не ожидается. Наблюдается переменная облачность. Ветер — северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью +15...+20 градусов;

днем +27...+32 градуса.

Погода в Киеве 16 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

В Киеве:

ночью +17...+19 градусов;

днем – около 30 градусов.

Погода в Киеве 16 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, Гидрометцентр предупреждает, что 17 августа в Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.