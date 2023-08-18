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Спека не відступає: Діденко розповіла про погоду на вихідних

18 серпня 2023 21:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 серпня від народного синоптика Наталки Діденко
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 19 та 20 серпня буде дуже спекотно. В більшості регіонів очікується суха та сонячна погода.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За даними Укргідрометцентру, дощів завтра, 19 серпня, в Україні не буде. Температура повітря сягатиме +27+30°C.

За словами Діденко, в неділю, 20 серпня, очікуються локальні грозові дощі в західних та північних областях України. Максимальна температура повітря — +30+36°C.

Погода у Києві

Діденко зазначила, що у Києві 19 серпня буде сухо та без опадів. Температура повітря підніметься до +30°C.

Своєю чергою 20 серпня у столиці місцями можуть пройти дощі з грозами. Температура повітря — +31+33°C. 

"Хороших спокійних безпечних, із красивими та смачними яблуками, вихідних!" — додала синоптикиня. 

Скриншот допису

Нагадаємо, завтра, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде дощ.

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