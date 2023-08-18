Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні 19 та 20 серпня буде дуже спекотно. В більшості регіонів очікується суха та сонячна погода.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За даними Укргідрометцентру, дощів завтра, 19 серпня, в Україні не буде. Температура повітря сягатиме +27+30°C.

За словами Діденко, в неділю, 20 серпня, очікуються локальні грозові дощі в західних та північних областях України. Максимальна температура повітря — +30+36°C.

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Діденко зазначила, що у Києві 19 серпня буде сухо та без опадів. Температура повітря підніметься до +30°C.

Своєю чергою 20 серпня у столиці місцями можуть пройти дощі з грозами. Температура повітря — +31+33°C.

"Хороших спокійних безпечних, із красивими та смачними яблуками, вихідних!" — додала синоптикиня.

Скриншот допису

Нагадаємо, завтра, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде дощ.