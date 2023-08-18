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Жара не отступает: Диденко рассказала о погоде на выходных

18 августа 2023 21:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 августа от народного синоптика Наталки Диденко
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 19 и 20 августа будет очень жарко. В большинстве регионов ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По данным Укргидрометцентра, дождей завтра, 19 августа, в Украине не будет. Температура воздуха будет достигать +27+30°C.

По словам Диденко, в воскресенье 20 августа ожидаются локальные грозовые дожди в западных и северных областях Украины. Максимальная температура воздуха — +30+36°C.

Погода в Киеве

Диденко отметила, что в Киеве 19 августа будет сухо и без осадков. Температура воздуха поднимется до +30°C.

В свою очередь, 20 августа в столице местами могут пройти дожди с грозами. Температура воздуха — +31+33°C.

"Хороших спокойных безопасных, с красивыми и вкусными яблоками, выходных!" — добавила синоптик.

Скриншот сообщения

Напомним, завтра, 19 августа, будет жарко. В то же время, по всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах ожидается дождь.

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