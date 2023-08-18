Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Жара не отступает: Диденко рассказала о погоде на выходных
В Украине 19 и 20 августа будет очень жарко. В большинстве регионов ожидается сухая и солнечная погода.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, дождей завтра, 19 августа, в Украине не будет. Температура воздуха будет достигать +27+30°C.
По словам Диденко, в воскресенье 20 августа ожидаются локальные грозовые дожди в западных и северных областях Украины. Максимальная температура воздуха — +30+36°C.
Погода в Киеве
Диденко отметила, что в Киеве 19 августа будет сухо и без осадков. Температура воздуха поднимется до +30°C.
В свою очередь, 20 августа в столице местами могут пройти дожди с грозами. Температура воздуха — +31+33°C.
"Хороших спокойных безопасных, с красивыми и вкусными яблоками, выходных!" — добавила синоптик.
Напомним, завтра, 19 августа, будет жарко. В то же время, по всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах ожидается дождь.