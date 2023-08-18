Прогноз погоди в Україні на суботу 19 серпня від Укргідрометцентру — де чекати дощу

Дощ у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У всіх регіонах України буде невелика хмарність, переважно без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

"Лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с", — інформує Укргідрометцентр.

Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С, в південних областях до 36°С.

На високогір'ї Карпат температура вночі 13-18°С, вдень 21-26°С.

Погода в Україні 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

19 серпня у всьому регіоні буде невелика хмарність. Дощів не очікується.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 17-22°С, вдень 28-33°С;

у Києві вночі 17-19°С, вдень 29-31°С.

Нагадаємо, у Одесі Чорне море рекордно зігрілось.

Раніше в Україні лютувала спека. Укргідрометцентр попереджав про небезпеку в низці областей.