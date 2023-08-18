Прогноз погоди в Україні на суботу 19 серпня від Укргідрометцентру — де чекати дощу

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду у суботу: які області заллє дощами
Завтра, 19 серпня, буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 19 серпня
У всіх регіонах України буде невелика хмарність, переважно без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
"Лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с", — інформує Укргідрометцентр.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С, в південних областях до 36°С.
- На високогір'ї Карпат температура вночі 13-18°С, вдень 21-26°С.
Погода у Київській області
19 серпня у всьому регіоні буде невелика хмарність. Дощів не очікується.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
- Температура по області вночі 17-22°С, вдень 28-33°С;
- у Києві вночі 17-19°С, вдень 29-31°С.
Нагадаємо, у Одесі Чорне море рекордно зігрілось.
Раніше в Україні лютувала спека. Укргідрометцентр попереджав про небезпеку в низці областей.