Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали о погоде в субботу: какие области зальет дождями arrow

В Укргидрометцентре рассказали о погоде в субботу: какие области зальет дождями

18 августа 2023 14:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на субботу 19 августа от Укргидрометцентра — где будет дождь
Дождь в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 19 августа, будет жарко. По всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах будет дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Какая будет погода в Украине 19 августа

Во всех регионах Украины будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

"Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с" , — информирует Укргидрометцентр.

  • Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С, в южных областях до 36°С.
  • На высокогорье Карпат температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С.
null
Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

19 августа по всему региону будет небольшая облачность. Дождей не ожидается.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

  • Температура по области ночью 17-22°С, днем 28-33°С;
  • в Киеве ночью 17-19°С, днем 29-31°С.

Напомним, в Одессе Черное море рекордно согрелось.

Ранее в Украине свирепствовала жара. Укргидрометцентр предупреждал об опасности в ряде областей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

День Независимости Украины. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз