Прогноз погоды в Украине на субботу 19 августа от Укргидрометцентра — где будет дождь

В Укргидрометцентре рассказали о погоде в субботу: какие области зальет дождями
Завтра, 19 августа, будет жарко. По всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах будет дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода в Украине 19 августа
Во всех регионах Украины будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
"Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с" , — информирует Укргидрометцентр.
- Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С, в южных областях до 36°С.
- На высокогорье Карпат температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С.
Погода в Киевской области
19 августа по всему региону будет небольшая облачность. Дождей не ожидается.
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
- Температура по области ночью 17-22°С, днем 28-33°С;
- в Киеве ночью 17-19°С, днем 29-31°С.
Напомним, в Одессе Черное море рекордно согрелось.
Ранее в Украине свирепствовала жара. Укргидрометцентр предупреждал об опасности в ряде областей.