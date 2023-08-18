Прогноз погоды в Украине на субботу 19 августа от Укргидрометцентра — где будет дождь

Дождь в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 августа, будет жарко. По всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах будет дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Украине 19 августа

Во всех регионах Украины будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

"Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с" , — информирует Укргидрометцентр.

Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С, в южных областях до 36°С.

На высокогорье Карпат температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С.

Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

19 августа по всему региону будет небольшая облачность. Дождей не ожидается.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 17-22°С, днем 28-33°С;

в Киеве ночью 17-19°С, днем 29-31°С.

Напомним, в Одессе Черное море рекордно согрелось.

Ранее в Украине свирепствовала жара. Укргидрометцентр предупреждал об опасности в ряде областей.