Прогноз погоди в Україні на 18 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко попередила про шалену спеку завтра
У п'ятницю, 18 серпня, в Україні очікується суха спекотна погода. Опадів не передбачається, за винятком Закарпаття.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 18 серпня
За словами Наталки Діденко, у всіх регіонах України пануватиме сонячна спекотна погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише на Закарпатті.
Вітер східний та північно-східний, невеликий або помірний.
Температура повітря:
- вдень +29+33°С;
- вночі +15+19°С, на півдні +18+22°С.
Діденко прогнозує, що подібна погода буде панувати і на цих вихідних — 19 та 20 серпня.
Погода у Києві та області 18 серпня
У столиці завтра погода буде без особливих змін — сонячна, суха та спекотна.
Температура повітря:
- вдень +30°С;
- вночі +18°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон, який характеризується сухою та гарячою погодою.
Додамо, у Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C.