Прогноз погоди в Україні на 18 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Спека у місті. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 серпня, в Україні очікується суха спекотна погода. Опадів не передбачається, за винятком Закарпаття.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 серпня

За словами Наталки Діденко, у всіх регіонах України пануватиме сонячна спекотна погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише на Закарпатті.

Вітер східний та північно-східний, невеликий або помірний.

Температура повітря:

вдень +29+33°С;

вночі +15+19°С, на півдні +18+22°С.

Діденко прогнозує, що подібна погода буде панувати і на цих вихідних — 19 та 20 серпня.

Дія циклону у світі. Фото: скриншот

Погода у Києві та області 18 серпня

У столиці завтра погода буде без особливих змін — сонячна, суха та спекотна.

Температура повітря:

вдень +30°С;

вночі +18°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон, який характеризується сухою та гарячою погодою.

Додамо, у Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C.