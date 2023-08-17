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Народний синоптик Наталка Діденко попередила про шалену спеку завтра

17 серпня 2023 21:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 18 серпня від народного синоптика Наталки Діденко
Спека у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У п'ятницю, 18 серпня, в Україні очікується суха спекотна погода. Опадів не передбачається, за винятком Закарпаття. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 18 серпня

За словами Наталки Діденко, у всіх регіонах України пануватиме сонячна спекотна погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише на Закарпатті. 

Вітер східний та північно-східний, невеликий або помірний. 

Температура повітря:

  • вдень +29+33°С;
  • вночі +15+19°С, на півдні +18+22°С.

Діденко прогнозує, що подібна погода буде панувати і на цих вихідних — 19 та 20 серпня. 

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Дія циклону у світі. Фото: скриншот

Погода у Києві та області 18 серпня

У столиці завтра погода буде без особливих змін — сонячна, суха та спекотна. 

Температура повітря: 

  • вдень +30°С;
  • вночі +18°С. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон, який характеризується сухою та гарячою погодою. 

Додамо, у Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C.

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