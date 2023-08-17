Прогноз погоды в Украине на 18 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о безумной жаре завтра
В пятницу, 18 августа, в Украине ожидается сухая жаркая погода. Осадков не предполагается, за исключением Закарпатья.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 18 августа
По словам Наталки Диденко, во всех регионах Украины будет царить солнечная жаркая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны только в Закарпатье.
Ветер восточный и северо-восточный, небольшой или умеренный.
Температура воздуха:
- днем +29+33°С;
- ночью +15+19°С, на юге +18+22°С.
Диденко прогнозирует, что подобная погода будет царить и в эти выходные — 19 и 20 августа.
Погода в Киеве и области 18 августа
В столице завтра погода будет без особых изменений — солнечная, сухая и жаркая.
Температура воздуха:
- днем +30°С;
- ночью +18°С.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, характеризующийся сухой и жаркой погодой.
Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.