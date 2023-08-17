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Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о безумной жаре завтра

17 августа 2023 21:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 18 августа от народного синоптика Наталки Диденко
Жара в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 18 августа, в Украине ожидается сухая жаркая погода. Осадков не предполагается, за исключением Закарпатья.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 18 августа

По словам Наталки Диденко, во всех регионах Украины будет царить солнечная жаркая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны только в Закарпатье.

Ветер восточный и северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха:

  • днем +29+33°С;
  • ночью +15+19°С, на юге +18+22°С.

Диденко прогнозирует, что подобная погода будет царить и в эти выходные — 19 и 20 августа.

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Действие циклона в мире. Фото: скриншот

Погода в Киеве и области 18 августа

В столице завтра погода будет без особых изменений — солнечная, сухая и жаркая.

Температура воздуха:

  • днем +30°С;
  • ночью +18°С.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, характеризующийся сухой и жаркой погодой.

Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.

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