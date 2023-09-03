Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали про погоду на завтра arrow

В Укргидрометцентре рассказали про погоду на завтра

3 сентября 2023 14:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра 4 сентября - где ожидаются дожди и грозы
Погода в Украине на 4 сентября. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в понедельник, 4 сентября, ожидается прохладная погода. Также во многих регионах страны пройдут дожди с грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 4 сентября

Сообщается, что в большей части западных областей, а также в Винницкой, Житомирской, отдельных районах Киевской, Черкасской и Одесской областей ожидаются кратковременные дожди.

В южных, восточных районах и в Днепропетровской области прогнозируется непродолжительный дождь, местами возможны грозы. В других регионах осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. 

Температура ночью составит 11-16 градусов тепла, а на юге и юго-востоке до 19 градусов тепла. Днем в западных, северных регионах и в Винницкой области будет 19-24 градусов тепла, а на остальной территории Украины столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов тепла.

Погода в Украине на 4 сентября
Погода в Украине на 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 4 сентября

В Киевской области в понедельник ожидается пасмурная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью оставит 11-16 градусов тепла, а днем 19-24 градусов тепла. В Киеве ночью будет 13-15 градусов тепла, а днем 20-22 градусов тепла.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре сообщили, что вечером 3 сентября и в течение 4 сентября из-за обильных осадков предполагается увеличение уровня воды на реках в бассейнах Днестра (в Львовской и Ивано-Франковской областях), Прута и Сирета на 0,2-0,8 метра выше существующих показателей, но без негативных последствий.

Там, где будут проходить сильные ливни, возможно образование значительного локального и поверхностного стока.

Напомним, что специалисты подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. По данным синоптиков, в течение августа в столице зафиксировали 12 температурных рекордов.

Также мы сообщали, что в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже будет не лето, однако еще и не совсем осень.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз