Погода в Украине на завтра 4 сентября - где ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине на 4 сентября. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 4 сентября, ожидается прохладная погода. Также во многих регионах страны пройдут дожди с грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 4 сентября

Сообщается, что в большей части западных областей, а также в Винницкой, Житомирской, отдельных районах Киевской, Черкасской и Одесской областей ожидаются кратковременные дожди.

В южных, восточных районах и в Днепропетровской области прогнозируется непродолжительный дождь, местами возможны грозы. В других регионах осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит 11-16 градусов тепла, а на юге и юго-востоке до 19 градусов тепла. Днем в западных, северных регионах и в Винницкой области будет 19-24 градусов тепла, а на остальной территории Украины столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов тепла.

Погода в Украине на 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 4 сентября

В Киевской области в понедельник ожидается пасмурная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью оставит 11-16 градусов тепла, а днем 19-24 градусов тепла. В Киеве ночью будет 13-15 градусов тепла, а днем 20-22 градусов тепла.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре сообщили, что вечером 3 сентября и в течение 4 сентября из-за обильных осадков предполагается увеличение уровня воды на реках в бассейнах Днестра (в Львовской и Ивано-Франковской областях), Прута и Сирета на 0,2-0,8 метра выше существующих показателей, но без негативных последствий.

Там, где будут проходить сильные ливни, возможно образование значительного локального и поверхностного стока.

Напомним, что специалисты подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. По данным синоптиков, в течение августа в столице зафиксировали 12 температурных рекордов.

Также мы сообщали, что в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже будет не лето, однако еще и не совсем осень.