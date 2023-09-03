Погода в Україні на завтра 4 вересня - де очікуються дощі та грози

Погода в Україні на 4 вересня. Фото: Новини.LIVE

В Україні в понеділок, 4 вересня, очікується прохолодна погода. Також у багатьох регіонах країни пройдуть дощі з грозою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 4 вересня

Повідомляється, що у більшій частині західних областей, а також у Вінницькій, Житомирській, окремих районах Київської, Черкаської та Одеської областей очікуються короткочасні дощі.

У південних, східних районах та Дніпропетровській області прогнозується нетривалий дощ, місцями можливі грози. В інших регіонах опадів не передбачається.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16 градусів тепла, а на півдні та південному сході до 19 градусів тепла. Вдень у західних, північних регіонах та на Вінниччині буде 19-24 градусів тепла, а на решті території України стовпчики термометрів піднімуться до 24-29 градусів тепла.

Погода в Україні на 4 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 4 вересня

У Київській області у понеділок очікується похмура погода з проясненнями. Подекуди можливий короткочасний дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитимить 11-16 градусів тепла, а вдень 19-24 градуси тепла. У Києві вночі буде 13-15 градусів тепла, а вдень 20-22 градуси тепла.

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі повідомили, що ввечері 3 вересня та протягом 4 вересня через сильні опади передбачається збільшення рівня води на річках у басейнах Дністра (у Львівській та Івано-Франківській областях), Прута та Сирету на 0,2-0,8 метра вище наявних показників, але без негативних наслідків.

Там, де проходитимуть сильні зливи, можливе утворення значного локального та поверхневого стоку.

Нагадаємо, що фахівці підбили підсумки спекотного та сухого серпня у Києві. За даними синоптиків, протягом серпня у столиці зафіксували 12 температурних рекордів.

Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики зазначають, що це вже буде не літо, але ще й не зовсім осінь.