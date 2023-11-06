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В Укргидрометцентре рассказали, когда украинцы почувствуют прохладное "дыхание" ноября

6 ноября 2023 21:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на эту неделю до 10 ноября от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение этой недели в Украине будет преобладать переменчивая погода. Украинцы почувствуют холодное "дыхание" ноября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на неделю

Завтра, 7 ноября, без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах ожидается дождь. Температура ночью будет +3+8, на побережье морей до +12. Днем ожидается +11+16, а на юге — +15+20.

Синоптики рассказали, что в последующие двое суток пройдут дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом. Днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, осадки прекратятся. Температура ночью будет +1+6, днем +6+13, в южной части ночью +7+12, днем 8 ноября +13+19, 9 ноября — +9+14.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с. Завтра в Карпатах, в четверг в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В пятницу, 10 ноября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от +4 до -2, а днем +7+13. В южной части ночью +1+7, днем — +9+15.

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В этом месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.

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