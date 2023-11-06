Прогноз погоди в Україні на цей тиждень до 10 листопада від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом цього тижня в Україні переважатиме мінлива погода. Українці відчують холодний "подих" листопада.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень

Завтра, 7 листопада, без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах очікується дощ. Температура вночі буде +3+8, на узбережжі морів до +12. Вдень очікується +11+16, а на півдні — +15+20.

Синоптики розповіли, що у наступні дві доби пройдуть дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом. Вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, опади припиняться. Температура вночі буде +1+6, вдень +6+13, у південній частині вночі +7+12, вдень 8 листопада +13+19, 9 листопада — +9+14.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с. Завтра в Карпатах, в четвер у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У п'ятницю, 10 листопада, опадів не передбачається. Температура повітря вночі від +4 до -2, а вдень +7+13. У південній частині вночі +1+7, вдень — +9+15.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він буде аномально теплим. Цього місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.