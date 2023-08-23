Прогноз погоды в Украине на 24 августа от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будут дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны местами кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ночью и утром в Карпатском регионе будет туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11+16 °С, днем +23+28 °С. В южной части ожидается ночью +17+22 °С, а днем +26+31 °С.

Прогноз погоды на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В столичном регионе переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +11+16 °С, днем +23+28 °С;

в Киеве ночью +14+16 °С, днем +25+27 °С.

Предупреждение о гидрологических явлениях

Синоптики рассказали, что в связи с ожидаемыми значительными местами сильными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидается смена гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями. Без опасности негативных последствий.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков (II уровень опасности — оранжевый)", — рассказали синоптики.

К тому же завтра на реках суббассейна Тисы ожидается повышение уровней воды. Без угрозы негативных последствий.

В Укргидрометцентре добавили, что в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен третий уровень опасности.

Предупреждение о гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 23 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, в большинстве областей будет сухая жаркая погода. Однако в западных областях ожидаются дожди с грозами, объявлен первый уровень опасности.

Также мы писали, что метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.