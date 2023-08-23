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В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні пройдуть довгоочікувані дощі та грози

23 серпня 2023 14:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 24 серпня від Укргідрометцентру
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 24 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень на крайньому півдні країни місцями короткочасний дощ, а також гроза. На решті території країни опадів не передбачається.

Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями буде туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11+16 °С, вдень +23+28 °С. У південній частині очікується вночі +17+22 °С, а вдень +26+31 °С.

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Прогноз погоди на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +11+16 °С, вдень +23+28 °С;
  • у Києві вночі +14+16 °С, вдень +25+27 °С.

Попередження про гідрологічні явища

Синоптики розповіли, що у зв'язку з очiкуваними значними, мiсцями сильними опадами, на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету очікується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 — 1,0 м над рівнями. Без загрози негативних наслідків. 

"В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах існує загроза сходження локальних селевих потокiв (ІІ рiвень небезпеки — помаранчевий)", — розповіли синоптики.

До того ж завтра на рiчках суббасейну Тиси очiкується пiдвищення рiвнiв води. Без загрози негативних наслiдкiв.

В Укргідрометцентрі додали, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.

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Попередження про гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, в більшості областей буде суха спекотна погода. Однак в західних областях очікуються дощі з грозами, оголошено перший рівень небезпеки.

Також ми писали, що метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.

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