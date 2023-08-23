Погода в Україні сьогодні, 23 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Жінки рятуються від зливи, переходячи вулицю. Фото: Репортер

Сьогодні, 23 серпня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, в більшості областей буде суха спекотна погода. Однак в західних областях очікуються дощі з грозами, оголошено перший рівень небезпеки.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 23 серпня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На заході пройдуть короткочасні дощі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами. На решті території — без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +12-17°C, вдень +24-29°C, в Карпатах 16-21°C;

у південній частині країни вночі +17-22°C, вдень +28-33°C.

Погода в Україні на 23 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні, 23 серпня, в Києві спостерігатиметься мінлива хмарність. Опади не прогнозуються.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +12-17°C, вдень +24-29°C;

у Києві вночі +15-17°C, вдень +26-28°C.

Погода в Києві на 23 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Попередження від Укргідрометцентру

Сьогодні в західних областях синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища.

"23 серпня у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях грози, значні дощі. І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться в повідомленні.

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в західних областях країни

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні, в День державного прапора, в Україні очікується ясне небо, однак у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами. У Карпатах можливі сильні зливи та шквали.

Температура повітря триматиметься на позначці +24-29°C, а на півдні, сході та в центрі до +28-32°C.

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що тривала спека з показниками вищими за 30 градусів залишиться в Україні до завершення літа. При цьому вже з початком осені очікується погіршення погодних умов.