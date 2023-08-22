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Спека затримається: синоптики розповіли про погоду в Україні на найближчі дні

22 серпня 2023 13:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 23 серпня - коли відступить аномальна спека
Прогноз погоди в Україні на 23 серпня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Тривала спека з показниками вищими за 30 градусів залишиться в Україні до завершення літа. При цьому вже з початком осені очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомив експерт з прогнозів погоди з Укргідрометцентру Владислав Білик у коментарі "РБК-Україна".

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Синоптик уточнив, що опади передбачаються переважно у районі Карпат, а також невеликі дощі можуть пройти на півночі та північному сході країни, але їх буде незначна кількість.

Білик також зазначив, що очікувана погодна ситуація збережеться до завершення поточного місяця. У вересні очікується зниження температурного режиму.

Фахівець підкреслив, що хоча серпень і був спекотним, "все має свій кінець". Згідно з поточними прогнозами, на початку наступного місяця очікується похолодання.

Що каже народний синоптик Наталія Діденко

За словами Наталії Діденко, у середу, 23 серпня, в Україні очікується ясне небо. При цьому вже 24 серпня можуть пройти дощі в західній частині країни.

Температура повітря триматиметься на позначці 24-29 градусів тепла, а на півдні, сході та в центрі до 28-32 градусів тепла.

У Києві 23 серпня очікується суха сонячна погода із температурою повітря 28 градусів тепла.

Нагадаємо, що 22 серпня в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ із грозою.

Також ми повідомляли, що синоптик Наталія Діденко вважає, що температура повітря 22 серпня буде сприятливішою на півночі, заході та в центральних регіонах України. Однак на півдні та південному сході буде спека. Невеликі дощі можуть пройти на Прикарпатті та на північному сході.

 

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