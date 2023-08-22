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Жара задержится: синоптики рассказали про погоду в Украине на ближайшие дни

22 августа 2023 13:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 23 августа - когда отступит аномальная жара
Прогноз погоды в Украине на 23 августа. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Продолжительная жара с показателями выше 30 градусов останется в Украине до завершения лета. При этом уже с началом осени ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщил эксперт по прогнозам погоды из Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии "РБК-Украина".

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Синоптик уточнил, что осадки предвидятся в основном в районе Карпат, а также небольшие дожди могут пройти на севере и северо-востоке страны, но их будет незначительное количество.

Билык также упомянул, что ожидаемая погодная ситуация сохранится до завершения текущего месяца. В сентябре можно ожидать снижения температурного режима.

Специалист подчеркнул, что, хотя август и был жарким, "все имеет свой конец". Согласно текущим прогнозам, в начале следующего месяца ожидается похолодание.

Что говорит народный синоптик Наталья Диденко

По словам Натальи Диденко, в среду, 23 августа, в Украине ожидается ясное небо. При этом уже 24 августа могут пройти дожди в западной части страны.

Температура воздуха будет держаться на отметке 24-29 градусов тепла, а на юге, востоке и в центре до 28-32 градусов тепла.

В Киеве 23 августа ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха 28 градусов тепла.

Напомним, что 22 августа в Украине ожидается теплая солнечная погода. Однако в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой.

Также мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко считает, что температура воздуха 22 августа будет более благоприятной на севере, западе и в центральных регионах Украины. Однако на юге и юго-востоке будет жара. Небольшие дожди могут пройти в Прикарпатье и на северо-востоке.

 

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