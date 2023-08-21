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Народна синоптикиня Діденко вразила українців погодою на завтра

21 серпня 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 22 серпня, чи буде спека, де очікувати дощі
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 22 серпня, погода буде переважно комфортною. В більшості областей сильної спеки не очікується. 

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 22 серпня

За її словами, температура повітря буде більш сприятливою на півночі, заході та у частині центральних регіонів України. Проте на півдні та південному-сході пануватиме спека. 

Температура повітря — +25+29 градусів, на півдні — +30+34 градуси. 

Вона додала, що суттєвих опадів не передбачається. Невеликі дощі можуть пройти в Прикарпатті та на північному сході. 

Погода в Києві на 22 серпня

У Києві опадів не очікується. Температура повітря — +27+29 градусів. 

Нагадаємо, завтра, 22 серпня, в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою.

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