Погода в Україні завтра 22 серпня, чи буде спека, де очікувати дощі

Народна синоптикиня Діденко вразила українців погодою на завтра
В Україні завтра, 22 серпня, погода буде переважно комфортною. В більшості областей сильної спеки не очікується.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні на 22 серпня
За її словами, температура повітря буде більш сприятливою на півночі, заході та у частині центральних регіонів України. Проте на півдні та південному-сході пануватиме спека.
Температура повітря — +25+29 градусів, на півдні — +30+34 градуси.
Вона додала, що суттєвих опадів не передбачається. Невеликі дощі можуть пройти в Прикарпатті та на північному сході.
Погода в Києві на 22 серпня
У Києві опадів не очікується. Температура повітря — +27+29 градусів.
Нагадаємо, завтра, 22 серпня, в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою.