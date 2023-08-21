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Народный синоптик Диденко поразила украинцев погодой на завтра

21 августа 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 22 августа, будет ли жара, где ожидать дожди
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 22 августа, погода будет преимущественно комфортной. В большинстве областей сильной жары не ожидается.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 22 августа

По ее словам, температура воздуха будет более благоприятной на севере, западе и в центральных регионах Украины. Однако на юге и юго-востоке будет жара.

Температура воздуха — +25+29 градусов, на юге — +30+34 градуса.

Она добавила, что существенных осадков не предполагается. Небольшие дожди могут пройти в Прикарпатье и на северо-востоке.

Погода в Киеве на 22 августа

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха — +27+29 градусов.

Напомним, завтра, 22 августа, в Украине ожидается теплая солнечная погода. Однако в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой.

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