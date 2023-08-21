Погода в Украине завтра 22 августа, будет ли жара, где ожидать дожди

Народный синоптик Диденко поразила украинцев погодой на завтра
В Украине завтра, 22 августа, погода будет преимущественно комфортной. В большинстве областей сильной жары не ожидается.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 22 августа
По ее словам, температура воздуха будет более благоприятной на севере, западе и в центральных регионах Украины. Однако на юге и юго-востоке будет жара.
Температура воздуха — +25+29 градусов, на юге — +30+34 градуса.
Она добавила, что существенных осадков не предполагается. Небольшие дожди могут пройти в Прикарпатье и на северо-востоке.
Погода в Киеве на 22 августа
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха — +27+29 градусов.
Напомним, завтра, 22 августа, в Украине ожидается теплая солнечная погода. Однако в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой.