Прогноз погоди в Україні 22 серпня

Жінки під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 22 серпня, в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак, у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Відтак, завтра очікуються опади в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +15+20°С, вдень +24+29°С;

вдень на Закарпатті, в центральних та східних областях +27+32°С;

вночі на півдні країни +18+23°С, вдень +30+35°С.

Погода в Україні 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Завтра у столиці опадів не передбачається, буде спекотна та тепла погода. Однак, синоптики звертають увагу, що у період з 22 по 24 серпня існує надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +15+20°С, вдень +24+29°С;

у Києві вночі +18+20°С, вдень +27+29°С.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.

Також додамо, що за даними NASA, липень 2023 року відзначився як найспекотніший місяць з 1880 року. Так, за всю історію спостережень температура повітря в другому місяці літа нерідко перевищувала попередні рекордні показники.