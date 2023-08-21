Прогноз погоди в Україні 22 серпня

В Укргідрометцентрі попередили про дощі з грозами у деяких областях завтра
Завтра, 22 серпня, в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак, у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Відтак, завтра очікуються опади в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +15+20°С, вдень +24+29°С;
- вдень на Закарпатті, в центральних та східних областях +27+32°С;
- вночі на півдні країни +18+23°С, вдень +30+35°С.
Погода у Києві та області
Завтра у столиці опадів не передбачається, буде спекотна та тепла погода. Однак, синоптики звертають увагу, що у період з 22 по 24 серпня існує надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +15+20°С, вдень +24+29°С;
- у Києві вночі +18+20°С, вдень +27+29°С.
Нагадаємо, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.
Також додамо, що за даними NASA, липень 2023 року відзначився як найспекотніший місяць з 1880 року. Так, за всю історію спостережень температура повітря в другому місяці літа нерідко перевищувала попередні рекордні показники.