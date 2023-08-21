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В Укргідрометцентрі попередили про дощі з грозами у деяких областях завтра

21 серпня 2023 14:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 22 серпня
Жінки під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 22 серпня, в Україні очікується тепла сонячна погода. Однак, у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні

Відтак, завтра очікуються опади в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни. 

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +15+20°С, вдень +24+29°С;
  • вдень на Закарпатті, в центральних та східних областях +27+32°С;
  • вночі на півдні країни +18+23°С, вдень +30+35°С. 
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Погода в Україні 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

Завтра у столиці опадів не передбачається, буде спекотна та тепла погода. Однак, синоптики звертають увагу, що у період з 22 по 24 серпня існує надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +15+20°С, вдень +24+29°С;
  • у Києві вночі +18+20°С, вдень +27+29°С.
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Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.

Також додамо, що за даними NASA, липень 2023 року відзначився як найспекотніший місяць з 1880 року. Так, за всю історію спостережень температура повітря в другому місяці літа нерідко перевищувала попередні рекордні показники. 

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