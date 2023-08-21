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В Укргидрометцентре предупредили о дождях с грозами в некоторых областях завтра

21 августа 2023 14:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 22 августа
Женщины под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 22 августа, в Украине ожидается теплая солнечная погода. Однако в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Следовательно, завтра ожидаются осадки в Карпатах, Прикарпатье и северо-востоке страны.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +15+20°С, днем +24+29°С;
  • днем в Закарпатье, в центральных и восточных областях +27+32°С;
  • ночью на юге страны +18+23°С, днем +30+35°С.
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Погода в Украине 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Завтра в столице осадков не ожидается, будет жаркая и теплая погода. Однако синоптики обращают внимание, что в период с 22 по 24 августа существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +15+20°С, днем +24+29°С;
  • в Киеве ночью +18+20°С, днем +27+29°С.
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Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 21 августа в Украине ожидается жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут долгожданные дожди с грозами.

Также добавим, что по данным NASA, июль 2023 отличился как самый жаркий месяц с 1880 года. Так, за всю историю наблюдений температура воздуха во втором месяце лета нередко превышала предыдущие рекордные показатели.

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