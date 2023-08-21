Прогноз погоди в Україні сьогодні — 21 серпня — погода на тиждень

Літна гроза над річкою біля міста. Фото: google.com

Сьогодні, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 21 серпня

За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі в Україні буде без опадів, а вдень у північних, центральних регіонах та Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території країни буде без опадів.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +16-21°С, вдень +27-32°С;

на півдні вночі +20-25°С, вдень +33-37°С.



Погода в Україні на 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень місцями пройде короткочасний дощ з грозами.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

у Київській області вночі +16-21°С, вдень +27-32°С;

у Києві вночі +18-20°С, вдень +28-30°С.

Погода в Києві на 21 серпня. Фото: Meteoprog

Погода в Києві на тиждень 21-26 серпня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди в Україні на тиждень

На початку тижня переважатиме спекотна погода, яка з вівторка зміниться прохолодою. Опадів майже не буде, однак наприкінці тижня можливі короткочасні дощі.

У вівторок, 22 серпня, на півночі Лівобережжя невеликі дощі з грозами, в інших регіонах сухо. Температура повітря вночі +16-21°С, вдень +25-30°С. На півночі — вночі +12-17°С, вдень +22-27°С. Південь — +32-37°С.

У середу, 23 серпня, в більшості областей сонячно й сухо. В Карпатах й Прикарпатті вдень дощі з грозами. Температура повітря вночі +12-17°С, вдень +25-30°С. На півдні вночі +17-22°С, вдень +29-34°С.

На День Незалежності в четвер, 24 серпня, буде сухо. Лише на півночі Лівобережжя вдень короткочасні дощі. Температура повітря вночі +12-17°С, вдень +27-32°С, на півдні — до +35°С.

У п'ятницю, 25 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +12-17°С, вдень +20-25°С; на півдні — вночі +15-20°С, вдень +27-32°С.

Погода в Україні на 21 серпня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що за даними NASA, липень 2023 року відзначився як найспекотніший місяць з 1880 року. Так, за всю історію спостережень температура повітря в другому місяці літа нерідко перевищувала попередні рекордні показники.