Прогноз погоды в Украине сегодня — 21 августа — погода на неделю

Летняя гроза над рекой возле города. Фото: google.com

Сегодня, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут долгожданные дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 21 августа

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в Украине без осадков, а днем в северных, центральных регионах и Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16-21°С, днем +27-32°С;

на юге ночью +20-25°С, днем +33-37°С.



Погода в Украине на 21 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем местами пройдет кратковременный дождь с грозами.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +16-21°С, днем +27-32°С;

в Киеве ночью +18-20°С, днем +28-30°С.

Погода в Киеве на 21 августа. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве на неделю 21-26 августа. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на неделю

В начале недели будет преобладать жаркая погода, которая со вторника сменится прохладой. Осадков почти не будет, однако в конце недели возможны кратковременные дожди.

Во вторник, 22 августа, на севере Левобережья небольшие дожди с грозами, в других регионах сухо. Температура воздуха ночью +16-21°С, днем +25-30°С. На севере — ночью +12-17°С, днем +22-27°С. Юг — +32-37°С.

В среду, 23 августа, в большинстве областей солнечно и сухо. В Карпатах и в Прикарпатье днем дожди с грозами. Температура воздуха ночью +12-17°С, днем +25-30°С. На юге ночью +17-22°С, днем +29-34°С.

В День Независимости в четверг, 24 августа, будет сухо. Лишь на севере Левобережья днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12-17°С, днем +27-32°С, на юге — до +35°С.

В пятницу, 25 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12-17°С, днем +20-25°С; на юге — ночью +15-20°С, днем +27-32°С.

Погода в Украине на 21 августа. Фото: Meteoprog

Напомним, что по данным NASA, июль 2023 года отличился как самый жаркий месяц с 1880 года. Так, за всю историю наблюдений температура воздуха во втором месяце лета нередко превышала предыдущие рекордные показатели.