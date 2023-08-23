Погода в Украине сегодня, 23 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Женщины спасаются от ливня, переходя улицу. Фото: Репортер

Сегодня, 23 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, в большинстве областей будет сухая жаркая погода. Однако в западных областях ожидаются дожди с грозами, объявлен первый уровень опасности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 23 августа

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине ожидается переменная облачность. На западе пройдут кратковременные дожди в Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12-17°C, днем +24-29°C, в Карпатах 16-21°C;

в южной части страны ночью +17-22°C, днем +28-33°C.

Погода в Украине на 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня, 23 августа, в Киеве будет наблюдаться переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +12-17°C, днем +24-29°C;

в Киеве ночью +15-17°C, днем +26-28°C.

Погода в Киеве на 23 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Предупреждение от Укргидрометцентра

Сегодня в западных областях синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях.

"23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях грозы, сильные дожди. Уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в западных областях страны

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в День государственного флага в Украине ожидается ясное небо, однако в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. В Карпатах возможны сильные ливни и шквалы.

Температура воздуха будет держаться на отметке +24-29°C, а на юге, востоке и в центре до +28-32°C.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что продолжительная жара с показателями выше 30 градусов останется в Украине до завершения лета. При этом уже с началом осени ожидается ухудшение погодных условий.