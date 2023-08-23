Погода в Украине сегодня, 23 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Грозовые ливни накроют Украину: синоптики предупреждают сегодня об опасности в нескольких областях
Сегодня, 23 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, в большинстве областей будет сухая жаркая погода. Однако в западных областях ожидаются дожди с грозами, объявлен первый уровень опасности.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 23 августа
Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине ожидается переменная облачность. На западе пройдут кратковременные дожди в Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +12-17°C, днем +24-29°C, в Карпатах 16-21°C;
- в южной части страны ночью +17-22°C, днем +28-33°C.
Погода в Киеве и области
Сегодня, 23 августа, в Киеве будет наблюдаться переменная облачность. Осадки не прогнозируются.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +12-17°C, днем +24-29°C;
- в Киеве ночью +15-17°C, днем +26-28°C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Сегодня в западных областях синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях.
"23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях грозы, сильные дожди. Уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в День государственного флага в Украине ожидается ясное небо, однако в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. В Карпатах возможны сильные ливни и шквалы.
Температура воздуха будет держаться на отметке +24-29°C, а на юге, востоке и в центре до +28-32°C.
Напомним, что продолжительная жара с показателями выше 30 градусов останется в Украине до завершения лета. При этом уже с началом осени ожидается ухудшение погодных условий.