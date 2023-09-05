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В Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине будет сильный ветер

5 сентября 2023 14:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 6 сентября от Укргидрометцентра
Женщина в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 6 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах будет ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что осадков не предполагается.

Ветер будет северо-западный, на Левобережье — северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается +9+14, днем +22+27, а в южной части ночью +14+19, днем +25+30.

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Прогноз погоды на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +9+14, днем +22+27;
  • в Киеве ночью +12+14, днем +24+26.

Напомним, сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков не предполагается.

Также мы писали, что Тайвань готовится к мощному тайфуну и начал эвакуировать людей. При этом власти принимают все необходимые меры безопасности.

Добавим, в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики подчеркивают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.

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