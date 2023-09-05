Прогноз погоды в Украине на 6 сентября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине будет сильный ветер
Завтра, 6 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах будет ветрено.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что осадков не предполагается.
Ветер будет северо-западный, на Левобережье — северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха ожидается +9+14, днем +22+27, а в южной части ночью +14+19, днем +25+30.
Погода по Киевской области
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +9+14, днем +22+27;
- в Киеве ночью +12+14, днем +24+26.
Напомним, сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков не предполагается.
Также мы писали, что Тайвань готовится к мощному тайфуну и начал эвакуировать людей. При этом власти принимают все необходимые меры безопасности.
Добавим, в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики подчеркивают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.