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В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні буде сильний вітер

5 вересня 2023 14:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 6 вересня від Укргідрометцентру
Жінка в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 6 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах буде вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі — північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря очікується +9+14, вдень +22+27, а у південній частині вночі +14+19, вдень +25+30.

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Прогноз погоди на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +9+14, вдень +22+27;
  • у Києві вночі +12+14, вдень +24+26.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Опадів не передбачається.

Також ми писали, що Тайвань готується до потужного тайфуну та почав евакуювати людей. При цьому влада вживає всіх необхідних заходів безпеки.

Додамо, цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

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