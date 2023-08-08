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В Укргидрометцентре рассказали, где завтра еще продолжатся дожди

8 августа 2023 15:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 9 августа от Укргидрометцентра
Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дождь и гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что ночью и утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, днем на Волыни и Львовской области кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории страны осадков не будет.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается +9+14, днем +20+25. В юго-восточной части ночью +15+20, а днем +25+30.

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Погода на 9 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь с грозой. Днем осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +9+14, днем +20+25;
  • по Киеву ночью +12+14, днем +22+24.

Опасное гидрологическое явление

Синоптики предупредили, что на реке Уж невысокая паводковая волна будет продвигаться в нижние течения с повышением уровней на 0,8-1,3 м над уровнями на 20 часов преимущественно в пределах коренных берегов. В Ужгороде возможен начальный выход воды на пойму. Объявлен первый уровень опасности.

Напомним, сегодня, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Также мы писали, что в Португалии зафиксировали, по всей вероятности, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

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