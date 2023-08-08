Прогноз погоди в Україні на 9 серпня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра ще продовжаться дощі
Завтра, 9 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде дощ та гроза.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що вночі та зранку у більшості північних, центральних та Харківській областях, вдень на Волині та Львівщині короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території країни опадів не буде.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі очікується +9+14, вдень +20+25. У південно-східній частині вночі +15+20, а вдень +25+30.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ з грозою. Вдень опадів не передбачається.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +9+14, вдень +20+25;
- по Києву вночі +12+14, вдень +22+24.
Небезпечне гідрологічне явище
Синоптики попередили, що на річці Уж невисока паводкова хвиля буде просуватись в нижнi течiї з пiдвищенням рiвнiв на 0,8-1,3 м над рiвнями на 20 год переважно в межах корiнних берегiв. В Ужгороді можливий початковий вихiд води на заплаву. Оголошено перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.
Також ми писали, що у Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.