Прогноз погоди в Україні на 9 серпня від Укргідрометцентру

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде дощ та гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що вночі та зранку у більшості північних, центральних та Харківській областях, вдень на Волині та Львівщині короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території країни опадів не буде.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі очікується +9+14, вдень +20+25. У південно-східній частині вночі +15+20, а вдень +25+30.

Погода на 9 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ з грозою. Вдень опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +9+14, вдень +20+25;

по Києву вночі +12+14, вдень +22+24.

Небезпечне гідрологічне явище

Синоптики попередили, що на річці Уж невисока паводкова хвиля буде просуватись в нижнi течiї з пiдвищенням рiвнiв на 0,8-1,3 м над рiвнями на 20 год переважно в межах корiнних берегiв. В Ужгороді можливий початковий вихiд води на заплаву. Оголошено перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Також ми писали, що у Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.