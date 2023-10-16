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В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине ожидаются морозы и дожди на этой неделе

16 октября 2023 18:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на неделю в Украине с 17 по 20 октября от Укргидрометцентра
Люди с зонтиками. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На этой неделе в Украине будет преобладать погода без осадков, однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же будут морозы до -4 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики рассказали, что в следующие трое суток будет преобладать погода без осадков, только завтра, 17 октября, на востоке и северо-востоке страны, днем 19 октября на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +2+8 градусов. Местами, кроме юга, 0-2 градуса мороза, в Карпатах до 4 мороза. Днем +7+13, а в южной части +12+18.

"Дожди (в северной части с мокрым снегом), ночью 20 октября в южной и восточной частях, днем 21 октября на юге страны без существенных осадков", — рассказали синоптики.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью 20 октября будет +2+8, а днем +5+11. В Карпатском регионе +12+15.

Напомним, во вторник, 17 октября, в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет заметное похолодание. Погода в большинстве будет переменной и облачной, ночью и утром местами возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время осадков не предполагается.

Также мы писали, что в понедельник, 16 октября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. На вершине туман и ограниченная видимость, а столбики термометра опустились до -6 °C.

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