Прогноз погоди на тиждень в Україні з 17 по 20 жовтня від Укргідрометцентру

Люди з парасольками. Фото: google.com

Цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть морози до -4 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики розповіли, що у наступні три доби переважатиме погода без опадів, лише завтра, 17 жовтня, на сході та північному сході країни, вдень 19 жовтня на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі буде +2+8 градуси. Місцями, крім півдня, 0-2 градуси морозу, в Карпатах до 4 морозу. Вдень +7+13, а у південній частині +12+18.

"Дощі (у північній частині з мокрим снігом), вночі 20 жовтня у південній та східній частинах, вдень 21 жовтня на півдні країни без істотних опадів", — розповіли синоптики.

Температура повітря у західних та північних областях 20 жовтня вночі буде +2+8, а вдень +5+11. У Карпатському регіоні +12+15.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас опадів не передбачається.

Також ми писали, що у понеділок, 16 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випав сніг. На вершині туман та обмежена видимість, а стовпчики термометра опустились до -6 °C.