Якою буде погода в Україні у вівторок, 17 жовтня: прогноз погоди для всіх обалстей

Туман та мороз у місті. Фото: УНІАН

У вівторок, 17 жовтня, в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас, опадів не передбачається.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 17 жовтня

Відтак, за словами народного синоптика, у вівторок в Україні буде суха та періодами сонячна погода, на опади очікувати не варто.

Діденко попереджає, що на сході та півночі буде рвучкий північно-західний вітер. Тож, за її словами, шапки не завадять.

Вночі та рано-вранці місцями будуть помітні заморозки.

Температура повітря:

вдень +8+12 °С, на півдні +12+16 °С;

вночі та вранці +1+6 °С.

"Увесь тиждень в Україні — холодний, у п'ятницю, суботу, неділю буде ще холодніше і в суботу на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг", — каже Діденко, і додає, що на наступному тижні хоча б не надовго, але потепліє.

Дія антициклону Verena. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода в Києві та області 17 жовтня

У вівторок столицю очікує суха, проте холодна та з різким вітром погода. Вночі можливі заморозки.

Температура повітря вдень прогріється до +10 °С, вночі стовпчики термометрів покажуть +2+5 °С.

Нагадаємо, 16 жовтня, в Україну прийде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10°С.