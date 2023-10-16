Какая будет погода в Украине во вторник, 17 октября: прогноз погоды для всех областей.

Туман и мороз в городе. Фото: УНИАН

Во вторник, 17 октября, в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет заметное похолодание. Погода в большинстве будет переменной и облачной, ночью и утром местами возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время осадков не предполагается.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 17 октября

Следовательно, по словам народного синоптика, во вторник в Украине будет сухая и периодами солнечная погода, осадков ожидать не стоит.

Диденко предупреждает, что на востоке и севере будет порывистый северо-западный ветер. Так что, по ее словам, шапки не помешают.

Ночью и ранним утром местами будут заметны заморозки.

Температура воздуха:

днем +8+12 °С, на юге +12+16 °С;

ночью и утром +1+6 °С.

"Вся неделя в Украине — холодная, в пятницу, субботу, воскресенье будет еще холоднее и в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег", — говорит Диденко, и добавляет, что на следующей неделе хотя бы не надолго, но потеплеет .

Действие антициклона Verena. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве и области 17 октября

Во вторник столицу ожидает сухая, но холодная и с резким ветром погода. Ночью возможны заморозки.

Температура воздуха днем прогреется до +10 °С, ночью столбики термометров покажут +2+5 °С.

Напомним, 16 октября, в Украину придет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10°С.