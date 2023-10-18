Прогноз погоды в Киеве на 19 октября от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 октября, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет выше, чем сегодня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики рассказали, что осадков не предполагается.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0-5°С тепла, днем 9-14°С;

в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 11-13°С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге — жара.

Также мы писали, что в Карпатах второй раз за последнюю неделю гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом.

Добавим, погода в Украине в среду, 18 октября, принесет переменную облачность, дождей не прогнозируется. Также ряд областей окутает туман. Столбики термометров ночью опустятся до -2°C мороза, а днем следует ожидать не более +13°C.