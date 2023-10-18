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Гідрометцентр показав карту погоди на сьогодні, де вдарять морози

18 жовтня 2023 07:15
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 18 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Чоловік на вулиці в теплому одязі та з замерзлими окулярами. Фото: The Washington Post
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в середу, 18 жовтня, принесе мінливу хмарність, дощів не прогнозується. Також низку областей огорне туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -2 °C морозу, а вдень варто очікувати не більш ніж +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 жовтня

За даними Укргідрометцентру, в середу, 18 жовтня, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від +3 °C до -2 °C, на півдні вночі +5-10 °C, в Карпатах від 0 °C до -5 °C;
  • вдень +8-13 °C, на півдні +11-16 °C, в Карпатах +3-8 °C.

У Київській області мінлива хмарність, без дощу. Температура в області вночі від +3 °C до -2 °C, вдень +8-13 °C; у Києві вночі +1-3 °C, вдень +10-12 °C.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 18 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Народна синоптикиня Наталка Діденко дала детальний прогноз на сьогодні.

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