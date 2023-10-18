Погода в Україні на 18 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Чоловік на вулиці в теплому одязі та з замерзлими окулярами. Фото: The Washington Post

Погода в Україні в середу, 18 жовтня, принесе мінливу хмарність, дощів не прогнозується. Також низку областей огорне туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -2 °C морозу, а вдень варто очікувати не більш ніж +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 жовтня

За даними Укргідрометцентру, в середу, 18 жовтня, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі від +3 °C до -2 °C, на півдні вночі +5-10 °C, в Карпатах від 0 °C до -5 °C;

вдень +8-13 °C, на півдні +11-16 °C, в Карпатах +3-8 °C.

У Київській області мінлива хмарність, без дощу. Температура в області вночі від +3 °C до -2 °C, вдень +8-13 °C; у Києві вночі +1-3 °C, вдень +10-12 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Народна синоптикиня Наталка Діденко дала детальний прогноз на сьогодні.