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Діденко попередила про суттєве похолодання на завтра: чекайте морозів

17 жовтня 2023 12:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 18 жовтня — прогноз від Наталки Діденко
Дівчата мерзнуть на вулиці. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Обійдеться без опадів, проте зранку можливі тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7+13°C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 жовтня 

За прогнозами Діденко, завтра, 18 жовтня, в Україні знову очікується похолодання. Вже найближчої ночі температура повітря опуститься до 0+5°C, а місцями навіть можливий мороз, 0-2°C.

Протягом дня буде трохи тепліше, стовпчики термометрів сягнуть +7+13°C, а в південній частині навіть +17°C. Повсюди без опадів, пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманами.

Погода в Києві 18 жовтня

Народний синоптик наголосила, що у середу, 18 жовтня, в Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі буде +1+4°C, а вдень +9+11°C. 

погода в Україні 18 жовтня
Погода в Україні 18 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Водночас Діденко попередила українців, що дощі, а подекуди і мокрий сніг, прогнозується вже у п'ятницю, 20 жовтня. Тоді є українців знову чекає похолодання.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть заморозки до - 4°C. 

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