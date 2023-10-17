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Диденко предупредила о существенном похолодании на завтра: ждите морозов

17 октября 2023 12:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 18 октября — прогноз от Натальи Диденко
Девушки мерзнут на улице. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 18 октября, в Украине местами возможен мороз (0-2°C). Обойдется без осадков, но утром возможны туманы. Днем столбики термометров покажут +7+13°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 18 октября

По прогнозам Диденко, завтра, 18 октября, в Украине снова ожидается похолодание. Уже в ближайшую ночь температура воздуха опустится до 0+5°C, а местами даже возможен мороз, 0-2°C.

В течение дня будет немного теплее, столбики термометров поднимутся до +7+13°C, а в южной части даже к +17°C. Всюду без осадков, будет царить сухая воздушная масса с ночными и утренними туманами.

Погода в Киеве 18 октября

Народный синоптик подчеркнула, что в среду, 18 октября, в Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет +1+4°C, а днем +9+11°C.

погода в Украине 18 октября
Погода в Украине 18 октября. Фото: Наталья Диденко

В то же время Диденко предупредила украинцев, что дожди, а иногда и мокрый снег, прогнозируется уже в пятницу, 20 октября. Тогда украинцев снова ждет похолодание.

Напомним, что на этой неделе в Украине будет преобладать без осадков, однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же будут заморозки до -4°C.

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