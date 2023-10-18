Погода в Украине на 18 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Мужчина на улице в теплой одежде и с замерзшими очками. Фото: The Washington Post

Погода в Украине в среду, 18 октября, принесет переменную облачность, дожди не прогнозируются. Также ряд областей окутает туман. Столбики термометров ночью опустятся до -2 °C мороза, а днем следует ожидать не более +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 октября

По данным Укргидрометцентра, в среду, 18 октября, в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +3 °C до -2 °C, на юге ночью +5-10 °C, в Карпатах от 0 °C до -5 °C;

днем +8-13 °C, на юге +11-16 °C, в Карпатах +3-8 °C.

В Киевской области облачно с прояснениями, без дождя. Температура в области ночью от +3 °C до -2 °C, днем +8-13 °C; в Киеве ночью +1-3 °C, днем +10-12 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в среду, 18 октября, в Украине местами возможен мороз (0-2°C). Народный синоптик Наталья Диденко дала детальный прогноз на сегодня.