Прогноз погоди в Києві на 19 жовтня від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 жовтня, у столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Температура повітря буде вищою, чим сьогодні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Київській області

Синоптики розповіли, що опадів не передбачається.

Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 0-5°С тепла, вдень 9-14°С;

у Києві вночі 2-4°С тепла, вдень 11-13°С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.

Також ми писали, що у Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом.

Додамо, погода в Україні в середу, 18 жовтня, принесе мінливу хмарність, дощів не прогнозується. Також низку областей огорне туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -2°C морозу, а вдень варто очікувати не більш ніж +13°C.