Прогноз погоди в Києві на 19 жовтня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, чи буде тепло завтра в Києві
Завтра, 19 жовтня, у столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Температура повітря буде вищою, чим сьогодні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Київській області
Синоптики розповіли, що опадів не передбачається.
Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 0-5°С тепла, вдень 9-14°С;
- у Києві вночі 2-4°С тепла, вдень 11-13°С.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.
Також ми писали, що у Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом.
Додамо, погода в Україні в середу, 18 жовтня, принесе мінливу хмарність, дощів не прогнозується. Також низку областей огорне туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -2°C морозу, а вдень варто очікувати не більш ніж +13°C.
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