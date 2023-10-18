Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня: Діденко розповіла, чого очікувати

Тепла погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

Народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

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Погода в Україні 19 жовтня

За словами Наталки Діденко, 19 жовтня в Україні ніяких серйозних опадів не передбачається.

Повсюди переважатиме суха погода, лише в навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу.

На півдні очікується сильний вітер.

Температура повітря найнижчою буде на півночі та заході, +9 °C та +12 °C, на сході, півдні та у центральній частині України +12 °C і +19 °C. Також очікуються нічні та ранкові тумани.

"У Києві 19 жовтня опадів не очікується, але сонця буде менше. Вночі +2 °C і +5 °C, завтра вдень +9 °C та +11 °C", — повідомила Діденко.

Прогноз температури повітря. Фото: Метеопост

Підвищення температури

Стосовно 20 жовтня очікуються дощі всюди, крім півдня. Температура повітря буде контрастною.

"Майже скрізь тепло, +12 °C, +18 °C, на півдні до +22 °C. Але на півночі холодно, вдень лише +6 °C, +12 °C", — написала Діденко.

Вже у суботу, 21 жовтня, у Чернігові та Сумах +7 °C та +9 °C, натомість в Одесі +30 °C.

Підвищення температури повітря до неймовірних +15 °C, +19 °C, у центрі до +18 °C, +23 °C, а на півдні до +25 °C та +30 °C.

На думку Наталки Діденко, такі перепади погоду через те, що ми перебуватимемо на лінії розподілу холодного та теплого повітря.

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