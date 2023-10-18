Прогноз погоды на 19 октября: Диденко рассказала чего ожидать

Диденко удивила украинцев прогнозом резкой смены погоды и пообещала жару на юге Украины
Народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге — жара.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Погода в Украине 19 октября
По словам Наталки Диденко, 19 октября в Украине никаких серьезных осадков не предполагается.
Повсюду будет преобладать сухая погода, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя.
На юге ожидается сильный ветер.
Температура воздуха самая низкая будет на севере и западе, +9 °C и +12 °C, на востоке, юге и в центральной части Украины +12 °C и +19 °C. Также ожидаются ночные и утренние туманы.
"В Киеве 19 октября осадков не ожидается, но солнца будет меньше. Ночью +2 °C и +5 °C, завтра днем +9 °C и +11 °C", — сообщила Диденко.
Повышение температур
Относительно 20 октября, ожидаются дожди повсюду, кроме юга. Температура воздуха будет контрастной.
"Почти везде тепло, +12 °C, +18 °C, на юге до +22 °C. Но на севере холодно, днем только +6 °C, +12 °C", — написала Диденко.
Уже в субботу, 21 октября, в Чернигове и Сумах +7 °C и +9 °C, а в Одессе +30 °C.
Повышение температуры воздуха до невероятных +15 °C, +19 °C, в центре до +18 °C, +23 °C, а на юге до +25 °C и +30 °C.
По мнению Наталки Диденко, такие перепады погоды из-за того, что мы будем находиться на линии распределения холодного и теплого воздуха.
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