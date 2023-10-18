Прогноз погоды на 19 октября: Диденко рассказала чего ожидать

Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге — жара.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Погода в Украине 19 октября

По словам Наталки Диденко, 19 октября в Украине никаких серьезных осадков не предполагается.

Повсюду будет преобладать сухая погода, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя.

На юге ожидается сильный ветер.

Температура воздуха самая низкая будет на севере и западе, +9 °C и +12 °C, на востоке, юге и в центральной части Украины +12 °C и +19 °C. Также ожидаются ночные и утренние туманы.

"В Киеве 19 октября осадков не ожидается, но солнца будет меньше. Ночью +2 °C и +5 °C, завтра днем +9 °C и +11 °C", — сообщила Диденко.

Прогноз температуры воздуха. Фото: Метеопост

Повышение температур

Относительно 20 октября, ожидаются дожди повсюду, кроме юга. Температура воздуха будет контрастной.

"Почти везде тепло, +12 °C, +18 °C, на юге до +22 °C. Но на севере холодно, днем только +6 °C, +12 °C", — написала Диденко.

Уже в субботу, 21 октября, в Чернигове и Сумах +7 °C и +9 °C, а в Одессе +30 °C.

Повышение температуры воздуха до невероятных +15 °C, +19 °C, в центре до +18 °C, +23 °C, а на юге до +25 °C и +30 °C.

По мнению Наталки Диденко, такие перепады погоды из-за того, что мы будем находиться на линии распределения холодного и теплого воздуха.

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