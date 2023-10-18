Погода в Украине 19 октября — прогноз Укргидрометцентра.

В Укргидрометцентре предупредили несколько областей о сильных дождях
Погода в Украине в четверг, 19 октября, принесет переменную облачность и небольшие дожди и туман на западе страны. На остальной территории без осадков, о чем можно узнать из более детального прогноза погоды.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 19 октября
По данным синоптиков, в четверг, на Западе страны ночью и утром местами туман, днем небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью — 0-5°С тепла, днем — 9-14°С. На юге страны ночью 3-8°С, днем — 13-18°С.
Погода в Киеве и области 19 октября
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью — 0-5°С тепла, днем — 9-14°С;
В столице столбики термометров покажут ночью 2-4°С тепла, днем — 11-13°С.
Напомним, что ранее в Укргидрометцентре уже делали предупреждение о туманах. Водителей призвали к осторожности на дорогах.
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