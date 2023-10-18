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В Укргидрометцентре предупредили несколько областей о сильных дождях

18 октября 2023 23:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 19 октября — прогноз Укргидрометцентра.
Попавшие под дождь девушки. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 19 октября, принесет переменную облачность и небольшие дожди и туман на западе страны. На остальной территории без осадков, о чем можно узнать из более детального прогноза погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 октября

По данным синоптиков, в четверг, на Западе страны ночью и утром местами туман, днем небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью — 0-5°С тепла, днем — 9-14°С. На юге страны ночью 3-8°С, днем — 13-18°С.

В Укргидрометцентре предупредили несколько областей о сильных дождях
Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 19 октября

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью — 0-5°С тепла, днем — 9-14°С;

В столице столбики термометров покажут ночью 2-4°С тепла, днем — 11-13°С.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре уже делали предупреждение о туманах. Водителей призвали к осторожности на дорогах.

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