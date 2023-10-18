Погода в Україні 19 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили декілька областей про сильні дощі
Погода в Україні в четвер, 19 жовтня, принесе мінливу хмарність і невеликі дощі й туман на заході країни. На решті території без опадів, про що можна дізнатись з детальнішого прогнозу погоди.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 19 жовтня
За даними синоптиків, у четвер на заході країни вночі та вранці місцями туман, вдень — невеликий дощ. На решті території — без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 9-14°С. На півдні країни вночі 3-8°С, вдень 13-18°С.
Погода у Києві та області 19 жовтня
Завтра в Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі — 0-5°С тепла, вдень — 9-14°С.
Натомість у столиці стовпчики термометрів покажуть вночі 2-4°С тепла, вдень — 11-13°С.
Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі вже робили попередження про тумани. Водіїв закликали бути обережними на дорогах.
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